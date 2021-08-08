كورونا يشعل الاضطرابات السياسية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الاضطرابات السياسية التي أصابت عدد كبير من الدول في ضوء الموجة الثالثة من فيروس كورونا ومتغير دلتا.

وقالت الصحيفة إن هناك بداية لسلسلة جديدة من التأثير السياسي العالمي لفيروس كورونا من خلال النظر في كيفية تسبب الوباء في إثارة الاضطرابات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتابعت أن البرازيل وكوبا كان لهم نصيب الاسد من الاحتجاجات، واعتبر الخبراء أن ما يحدث يعد موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي يغذيها فيروس كورونا والتي بدأت تجتاح المنطقة رداً على ويلات الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.4 مليون شخص رسمياً في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقال كريستوفر ساباتيني، الزميل البارز لأمريكا اللاتينية في مركز أبحاث تشاتام هاوس: "الناس غاضبون وليس لديهم الكثير من الخيارات، ومع تدهور نوعية حياة الناس ، يتدهور الاستقرار السياسي أيضًا".

بينما قالت سيلفيا كولومبو، المراسلة البرازيلية التي تغطي المنطقة من الأرجنتين لصحيفة فولها دي ساو باولو، إنها كانت تجهز نفسها "للتحولات والتوترات الجديدة" في الأشهر المقبلة.

خلال إغلاق بوينس آيرس العام الماضي، كتب كولومبو كتابًا عن الاضطرابات غير النمطية التي اجتاحت المنطقة عشية الوباء، من فنزويلا وبوليفيا إلى تشيلي، ووصفت 2019 "عام الغضب" في أمريكا اللاتينية.

وبسبب موجة كورونا القوية التي ضربت أمريكا اللاتينية لأول مرة في فبراير 2020، ساهمت إلى حد كبير في إشعال هذا السخط، حيث بدأت الدول في الإغلاق وتراجع المحتجون، لكنها عادت الآن، مع اندلاع المظاهرات أيضًا في باراجواي وجواتيمالا وكولومبيا ، حيث قُتل ما لا يقل عن 44 محتجًا منذ بدء الاضطرابات في أبريل.

وقال كولومبو "كل شيء يشير إلى أنه ستكون هناك موجة جديدة من التقلب، حيث يعتقد أن كورونا أظهرت الظروف الموجودة مسبقًا في أمريكا اللاتينية، نحن نشهد بالفعل بعض التموجات، بما في ذلك ضعف أنظمة الرعاية الصحية والرفاهية وعدم المساواة العميقة والقوى العاملة غير الرسمية الضخمة والضعيفة".