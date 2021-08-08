قوات سوريا الديمقراطية تداهم أقسامًا فى مخيم الهول للاجئين

داهمت مجموعات قوات سوريا الديقرطية، المرتبطة بالقوات الأمريكية، عدداً من أقسام مخيم الهول للاجئين، وقبضت على عدد من قاطنيه.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجموعات قوات سوريا الديمقراطية طوقت عدداً من أقسام مخيم الهول، واقتحمت عددا من الخيام، واختطفت 5 أشخاص واقتادتهم إلى مقراتها القريبة، وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأطفال والنساء داخل المخيم.

وتحتجز القوات الأمريكية في مخيم الهول، شرق الحسكة، عبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة منها، آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة، من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.