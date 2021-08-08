الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات سوريا الديمقراطية تداهم أقسامًا فى مخيم الهول للاجئين

قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية

داهمت مجموعات قوات سوريا الديقرطية، المرتبطة بالقوات الأمريكية، عدداً من أقسام مخيم الهول للاجئين، وقبضت على عدد من قاطنيه.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجموعات قوات سوريا الديمقراطية طوقت عدداً من أقسام مخيم الهول، واقتحمت عددا من الخيام، واختطفت 5 أشخاص واقتادتهم إلى مقراتها القريبة، وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأطفال والنساء داخل المخيم.

وتحتجز القوات الأمريكية في مخيم الهول، شرق الحسكة، عبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة منها، آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة، من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.

الولايات المتحدة العراق داعش المخابرات السوريين الجيش السورى

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