الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى اليوم الثانى.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات القدرات بكلية الإعلام

اختبارات إعلام المنوفيه
اختبارات إعلام المنوفيه

تابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لسير اختبارات القدرات بكليات الجامعة، وتفقد اختبارات القدرات بكلية الإعلام، ترافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالجواد سعيد عميد الكلية.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان الاختبارات التى بدأت منذ الأمس، وتابع مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد وتوزيع الطلاب على مسافات بينية واستخدام وسائل الحماية اللازمة وتواجد طاقم طبى مجهز فى حالة حدوث أى طوارئ.

 - رئيس الجامعة يستطلع آراء الطلاب في مستوى الاختبارات

استطلع "مبارك" آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات الذى يستهدف اختبار قدراتهم المعرفية فى مجال الإعلام والمعلومات العامة فى المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأكد أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتيسير عليهم، ويجب على الطلاب الراغبين التسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg ويتم تسهيل كل الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة بمبنى المدرجات بالجامعة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

وأشاد بالتنظيم بالكلية لإجراء الاختبارات، وتطبيقهم الإجراءات اللازمة بصورة منظمة، وبمشاركة طلاب اتحاد الكلية فى التنظيم ومساعدة الطلاب وتوجيههم لأماكن الاختبارات.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة ندية القاضي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين البحيري، رئيس لجنة الاستقبال لاختبارات القدرات، الدكتور محمد شوقى أمين الكلية.

كما تفقد "مبارك" فعاليات اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية باستاد الجامعة وكان فى استقباله الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية.

 

وأكد رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب، موضحا أن اجتياز اختبارات القدرات متطلب أساسي للالتحاق بالكلية التى تقيس قدراته البدنية والمهارية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات، وأنه يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والتسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg.

 

من جهته أوضح  الدكتور نعيم فوزى، أن اختبارات القدرات بالكلية بدأت فى السابع من أغسطس الجاري، وتتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، واختبار شخصى واختبار المهارة الرياضية، ويتوجه الطالب للاختبارات فى التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في الثامنة صباحا.

المنوفية الاعلام طلاب اجراءات شئون التعليم والطلاب تنظيم رغبات جامعة

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وائل لطفي

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