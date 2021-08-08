جورجيا تسجل 4 آلاف و344 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، 4 آلاف و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 30 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و84 حالة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء - حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيور/ الجورجية - إلى 448 ألفا و913 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدى أمس ألف و362 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 398 ألفا و602 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 3. 202 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.4 مليارات جرعة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 202 مليون و293 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و287 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات عن إعطاء أكثر من 4ر4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.