الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

حققت البورصة، مكاسب سوقية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات جنيه خلال تعاملات أولى تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 710.478 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 0.14%، بما يعادل 15.49 نقطة ، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48%، بما يعادل 34.9 نقطة، ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%، بما يعادل 17.86 نقطة، ليغلق عند مستوى 13169 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ، ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ، بما يعادل 53.9 نقطة، ليغلق عند مستوى 2878 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت  1.43% ، بما يعادل 54 نقطة، ليغلق عند مستوى 3859 نقطة.

وقال محللون بالسوق، إن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة لعمليات شراء مكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، وذلك رغم المبيعات التي سجلها الأجان وبعضًا من العرب، مؤكدين أن جلسة الغد ستكون فيصل في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتزامن مع عودة عمل أسواق المال العالمية.

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