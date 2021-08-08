هل تؤثر التغيرات المناخية على شركات التأمين؟

كشف الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، عن أسباب التغير المناخي.

وأضاف المصري للتأمين، أن هناك عوامل منها التلوث ويشمل مختلف أشكاله سواء كان برأ أو جوا أو بحرا.

وأوضح المصري للتأمين، أن النشاط البشري ويشمل كافة الممارسات التي تحدث اختلالاً في التوازن البيئي، كقطع للغابات أو حرق للأشجار والثورات البركانية .

وأكد المصري للتأمين، أنه من أعلى خمس مخاطر عالمية من حيث الاحتمالات وفقا لتقرير المخاطر العالمية "The Global Risks .Report 2021"، مشيرًا إلى أنه تشكل الأخطار البيئية، وأخطار الكوارث الطبيعية بوجه خاص مجالاً يثير قلقاً كبير وفقًا لتقرير المخاطر العالمية، ويأتي التغيير المناخي والكوارث الطبيعة من أعلى هذه المخاطر.

وذكر أن تأثير خسائر التغيرات المناخية على شركات إعادة التأمين، حيث إنه من المرجح أن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية سوف تؤدى إلى تغيرات فى أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابية والتسعير، ولكن لن يؤثر ذلك على استقرار السوق.

وأكد أنه نتيجة للقدرة المالية وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التى تتبعها شركات الإعادة الكبرى.

وأشار إلى أن أغلب الخسائر الناجمة من الكوارث الطبيعية حتى الآن جاءت نتيجة لتراكم تعرض رأس مال البشري والمادي للخطر، والذي نتج بدوره عن التنمية الاقتصادية والتحضر.

ونوه بأن ارتفاع درجات الحرارة في العالم ، فمن المتوقع زيادة وتيرة الأحداث المناخية ، مما سيسهم بشكل متزايد في ارتفاع الخسائر على مدى العقود القادمة.

وبين أنه آثار تغير المناخ تظهر بشكل ملحوظ في مساهمتها المتزايدة في الخسائر الناتجة عن المخاطر الثانوية، حيث حدثت المخاطر الثانوية على حصة كبيرة من إجمالي الخسائر (المخاطر الثانوية يمكن أن تكون أحداثًا صغيرة أو متوسطة الحجم ، أو تكون آثاراً ثانوية للمخاطر الأولية :مثل تسونامي بعد الزلزال) .