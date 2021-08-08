الخرطوم: يجب التدخل لوقف المواجهات بجنوب السودان

قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، لنظرائها في منظمة "إيجاد"، إنه يجب التدخل لوقف المواجهات بجنوب السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، فقد أجرت المهدي- رئيسة المجلس الوزاري للإيجاد- اتصالات هاتفية مع رصفائها وزراء خارجية دول الإيجاد، حول تطورات الأزمة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان في إطار العلاقات المتميزة بين السودان وجمهورية جنوب السودان والروابط الكبيرة بين البلدين وشعبيهما، في إطار رئاسة السودان للإيقاد.

كما شملت مشاورات وزيرة الخارجية السودانية كلاً من محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، راهيل أومامو وزيرة خارجية كينيا، محمد عبد الرزاق وزير خارجية الصومال، باتريشيا خميسة واني وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، أودنقو جيجي وزير خارجية يوغندا، بجانب السكرتير التنفيذي للإيجاد وركنة قبيهو.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية خطورة هذه التطورات خاصة بعد اندلاع اشتباكات عسكرية بين هذه الفصائل، وضرورة احتوائها بصورة فورية.

توافق الوزراء على ضرورة التحرك العاجل مع جميع أصحاب المصلحة للوقف الفوري لإطلاق النار، والتمهيد لحل سلمي للخلافات عن طريق الحوار، وشددوا على محورية اتفاقية السلام المنشطة لاستدامة السلام في جمهورية جنوب السودان وضرورة التزام كافة الأطراف بها وتسريع تنفيذ البنود التي لم تنفذ، كما اتفقوا على تكثيف المشاورات بينهم حول تطورات الأوضاع وعقد اجتماع إفتراضي طارئ للمجلس الوزاري للإيجاد يوم غد الإثنين التاسع من أغسطس الجاري.

وستواصل وزيرة الخارجية السودانية اتصالاتها ومشاوراتها مع رصفائها وكافة الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصِّلة لإحتواء هذه الأزمة.

أبرز المعلومات عن منظمة إيجاد

يذكر أن منظمة "إيجاد" هي الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)- منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي- تأسست في عام 1996 فحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986، وكان إنشاء السلطة الحكومية عام 1986 هدفه مقاومة الجفاف والتصحر الذي كانت تعاني منه عدد من الدول الأفريقية مثل: جيبوتي ، السودان ، الصومال ، كينيا ، وغيرها.

وفي عام 1996 اجتمع الدول الأعضاء في نيروبي واتفقوا على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية. يرأس المنظمة حاليا السودان.

وتتكون منظمة الإيجاد من ثماني دول هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، و إريتريا المنضمة حديثاً.

وأهداف المنظمة من خلال العمل حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن الغذائي وحماية البيئة، ثم الحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان، ثم التعاون والتكامل الاقتصادى.