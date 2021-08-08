14 وفاة و731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية 731 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة بفيروس كورونا، و620 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد- أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 533 ألفًا و516 إصابة، والوفيات إلى 8 آلاف و334 حالة، والشفاء إلى 514 ألفًا و982 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 3. 202 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.4 مليارات جرعة حتى صباح اليوم الأحد.

فيما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 202 مليون و293 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و287 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات عن إعطاء أكثر من 4.4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.