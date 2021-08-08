«المصري للتأمين»: 190 مليار دولار خسائر العالم من الكوارث الطبيعية في 2020

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية في عام 2020 بلغت 190 مليار دولار أمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن متوسط الخسائر ارتفع من 1.6٪ بين 1970-2020 لمدة 10 سنوات وفقاً لمؤشر حجم الخسائر الأكبر.

وأوضح أنه من منظور صناعة التأمين بلغت الخسائر المؤمن عليها من جميع أحداث الكوارث التي وقعت للعام 2020 في جميع أنحاء العالم 89 مليار دولار أمريكي ، وهي خامس أعلى خسائر وفقاً لتقرير سيجما – سويس رى وتتمثل فيما يلي:

بلغت الخسائر العالمية المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية 81 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ؛ أدت الكوارث التي من صنع الإنسان إلى خسائر مؤمنة بقيمة 8 مليار دولار أمريكي.

وأوضح المصري للتأمين أنه شكلت الخسائر الناتجة عن المخاطر الثانوية “المخاطر الصغيرة والمتوسطة” أكثر من 70 ٪ من الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية، والتي تنتج في الغالب عن العواصف وحرائق الغابات في السنوات العشر الماضية، وساهمت بأكثر من نصف الخسائر العالمية المؤمن عليها من المخاطر الثانوية نظرًا للخسائر الكبيرة الناجمة عنها.