الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسابق الزمن للسيطرة على أسوأ الحرائق في إيفيا

الحرائق في إيفيا
الحرائق في إيفيا

تحاول اليونان السيطرة على الحرائق في جزيرة إيفيا، ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد حاول مئات عناصر الإطفاء الأحد السيطرة على حرائق الجزيرة التي التهمت مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ودمّرت منازل وأجبرت سياح وسكان على الفرار.

واستعرت النيران في منطقة بيلوبونيز في جنوب غرب البلاد، لكن تراجعت حدة الحرائق المشتعلة في ضاحية شمال أثينا.

وتواجه اليونان حرائق مدمّرة منذ نحو أسبوعين فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود. 

وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث طقس غير مألوفة كهذه والتغير المناخي.

ولا تزال اليونان تعاني في ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وتحوّلت الطبيعة العذراء وغابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي جعلتها وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء.

وحوّلت الحرائق في ثاني أكبر جزيرة يونانية تقع شرق العاصمة آلاف الهكتارات إلى رماد ودمّرت منازل.

وتم إجلاء الآلاف فيما هرب مئات السكان والسياح على متن عبّارات.

وساهم نحو 260 عنصر إطفاء يونانيا مزودين بـ66 مركبة في مكافحة حرائق إيفيا، بمساعدة 200 عنصر آخر من أوكرانيا ورومانيا مع 23 مركبة وسبع طائرات.

وقال مسؤول في جهاز الإطفاء صحيفة "إليفثيروس تيبوس" إن الحرارة الناجمة عن الحرائق في إيفيا وغيرها شديدة لدرجة أن "المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر" قبل وصولها إلى النيران. والتهمت ألسنة اللهب منازل في قرى إلينيكا وفازيليكا وبساروبولي.

اليونان أثينا إجراءات الوقاية من الحرائق 10 آلاف من عناصر داعش الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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