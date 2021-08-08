لحياة سعيدة.. تجنبِ هذه العادات عند قدوم زوجك من الخارج

الكل يسعي إلى إقامة حياة سعيدة وهادئة لكي يعيش الزوجين في سعادة، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يفتعلون المشاكل من خلال القيام ببعض العادات التي تجعل من المنزل مسرح للصراع الزوجي ، ومن أبرز العادات التي تفتعل المشاكل هي عند عودة الزوج من الخارج و بحسب موقع “oprahdaily ” يرصد أبرزها.

لا تفتعلِ المشاكل

يجب عند عودة زوجك من الخارج لا تفتعلي المشاكل معه، مهما كان الظروف التي تمري بها يجب عدم التحدث معه في اي شي عند العودة إلي المنزل.

لا تطلبِ منه أي مصروفات

عند عودة زوجك من الخارج، يجب عدم التحدث في المصاريف أو متطلبات المنزل أتركية حتي يهدا.

لا تشكتِ له

عند عودة زوجك من الخارج يجب أن لا تتحدثي معه في اي مشاكل سواء خاصة بالأولاد أو خاصة بمشاكل خاصة بيكي.

عدم الاهتمام به عند عودة

من الأسباب المؤكدة أن الزوج قد يترك زوجته، هو أنه لم يعد يشعر بأنه ضروري في حياتها، بسبب عدم الاهتمام به عند العودة من الخارج.

لا يشعر أنه يستطيع التصرف بطبيعته

الرجل عندما يشعر بعدم التصرف بطبعتها عند دخوله المنزل بسبب وضع القوانين الصرامة عند دخول المنزل من خلال عدم إعطاء الأوامر.

الكركبة في المنزل

لا تستقبلي زوجك بالكركبة في المنزل، ويجب أن تتجنبي ذلك خاصة عند قدومه بعد يوم شاق في العمل .

الإنصات اليه

التحدث مع زوجك ومشاركته أمورك اليومية والإنصات إليه ولمشكلاته ومشاركة أفراحه وأحزانه والاهتمام بأموره البسيطة دون التقليل منها.

عدم النظافة الشخصية

عدم المحافظة علي نظافة بيتك وأبناءك والاهتمام بنظافة ملابسة وترتيبها.

عدم تجنب النقاشات الحادة

عدم تجنب النقاشات الحادة اتركي عزيزتي الأمور تهدأ وقومي بالنقاش الهادئ وحافظي علي لغة الحوار المهذبة بينكم

الصوت المرتفع

حاولي دائما أن تبتعدي عن النقد السلبي والصوت المرتفع ونزع الثقة بالنفس فكلها أمور من شأنها أن تهدم حياتك الزوجية

عدم حسن الاستقبال عند عودة الزوج من العمل وعدم استقباله بابتسامة وكلمات الترحيب والحب فهذا يشغل النكد بينكم.