الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدين لتأمين زيادة الأحمال بالقاهرة والإسكندرية

المهندسة صباح مشالي
المهندسة صباح مشالي

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدين لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوى الجهد فى منطقتى كهرباء القاهرة والإسكندرية، استمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.

وأوضحت مشالي، أن العقد الأول الخاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE  جهـد 220 ك قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، والغرض من المشروع ربط محطة محولات اليكس ويست جهد 220/66/22 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد220 ك.ف عن طريق فتح الخط الهوائي مزدوج الدائرة سيدي كرير/العامرية ومده بكابلات أرضية من النـوع  XLPE جهد 220 ك0ف قطاع 1×2000مم2 نحاس بطول حوالي 2×1 كم (دخول / خروج ) على المحطه وذلك لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوي الجهد في منطقة كهرباء الإسكندرية، بقيمه إجماليه تبلغ حوالي 118 مليونا و750 ألف جنيه، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ 4 شهورتبدا من تاريخ أمر الإسناد، وتقوم بتنفيذه  الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق.

 العقد الثانى: توريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع " XLPE " جهد 220 ك0ف قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، لزيادة سعة الكابل الأرضي توليد شمال القاهرة/ بهتيم 2 قطاع 1× 1200 مم2 بطول حوالي 5 كم مزدوج الدائرة "بنظام  تسليم مفتاح " لتدعيم شبكة كهرباء منطقة القاهرة وتأمين التغذية ولزيادة الأحمال بهذه المنطقة، بقيمه الاجماليه تبلغ حوالي 192 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ 7 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد، ويقوم بتنفيذه الاتحاد المكون من (شركة إيجيتك للكابلات وشركة السويدي للكابلات).

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