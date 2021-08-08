الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من طوكيو.. فريال أشرف مع يوسف الحسيني في "التاسعة"

فريال أشرف
فريال أشرف

يستضيف الإعلامى يوسف الحسيني اللاعبة المصرية فريال أشرف، صاحبة الإنجاز الأولمبي في التتويج بالميدالية الذهبية فى الكاراتيه خلال دورة الألعاب الأولمبية 2020، فى حلقة من برنامجه "التاسعة"، تبث من طوكيو.

وتتحدث فريال أشرف، خلال الحلقة، عن مشوار التتويج الصعب وكواليس التربع على عرش اللعبة، وكيف تخطط لمستقبلها بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية ذهبية في التاريخ .

وفازت البطلة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية فى الكاراتيه، أمس السبت، خلال مشاركتها فى أولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية تحصد هذه الميدالية في تاريخ اللعبة.

نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بعد التعادل مع بطلة الجزائر فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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ثالوث الأعداء

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