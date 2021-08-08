محلل اقتصادي: الزيادة السكانية وسيلة ضغط على خدمات الدولة

علق المحلل الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور عبد المنعم السيد على الزيادة السكانية التى تمثل عبء كبير على الاقتصاد.

وقال «عبد المنىعم» في تصريح لـ«الدستور» إن الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على نفقات الدولة بالخدمات مثل الصحة والتعليم، وتؤدي إلى انتشار ظاهرة البطالة، وعدم إحساس المواطن بآثار التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وتؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن مخصصات الدولة للإنفاق على التعليم بلغت 172 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 - 2022، ولقطاع الصحة نحو 132 مليار جنيه خلال العام المالي 2021- 2022، كما أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنوياّ، مشيراً إلى أن سوق العمل في مصر يدخل يستوعب سنويا 750 ألف إلى 800 ألف من الأيدي العاملة ممن هم في سن العمل.

الزيادة السكنية وتكلفة فرص العمل

وأضاف المحلل الاقتصادي أن فرصة العمل الواحدة تحتاج لـ200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنوياّ، كما أن زيادة السكان تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة التعليم والصحة ووسائل المواصلات وبالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية وعدم تقديم خدمات صحية جيدة خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.

الزحف العمراني وتأكل الرقعة الزراعية

وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن من مخاطر الزيادة السكانية والآثار السلبية التى تؤثر على النمو الاقتصادي الزحف العمراني وتأكل الرقعة الزراعية لأن الزيادة المستمرة في أعداد السكان خاصة التي تؤدي إلى اللجوء لاستخدام الأراضي الزراعية كمجمعات سكانية وبشكل عشوائي وهذا ما حدث في مصر حيث تأكلت الرقعة الزراعية في مصر من 9.2 مليون فدان إلى 8 مليون فدان.

ثأثير الزيادة السكانية بالنسبة للفرد

وأكد أن الزيادة السكانية لها تأثير سلبي علي المواطنين من حيث زيادة معدلات الجريمة بسبب التزاحم وزيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة الاستيراد من الخارج.

وأوضح أنه يجب أن يتناسب معدل النمو السكاني مع معدل النمو الاقتصادي حتى تستطيع الدولة توفير كل الخدمات ويشعر المواطن بتحسن الأحوال المعيشية كما يجب في حالات الزيادة السكانية كما في مصر تسعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارت الأجنبية والمحلية لزيادة الشركات والمصانع وزيادة فرص العمل وضرورة التوجه إلى التوسع في أعمال التدريب والتوسع في حملات التوعية للمواطنين بأهمية تحديد النسل وزيادة أعداد القوافل الطبية خاصة في القري والنجوع في ريف وصعيد مصر.