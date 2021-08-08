موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. تواصل أعمال التصحيح امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2021 بقسميها "علمي ـ أدبي"، لعام 2021، في الثلاثاء الماضي.

وقال الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخصوص موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية إن تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بـ 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2021

وتعمل مراكز تصحيح أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية، أعمالها فى 16 مركزاً، حيث من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2021، فى الفترة من 15 إلى 20 أغسطس القادم، وتستمر أعمال التصحيح إلى نحو 10 أيام.

وأضاف داوود ، أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بقسميها، أدوا امتحانات نهاية العام، بنظام بوكليت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان، ولم تحدث أي مشكلات تذكر، لافتا إلى أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من الامتحانات، بخلاف بعض الشكاوى القليلة لطلاب العلمي من طول امتحان مادة الديناميكا، وعدم مناسبتها للوقت.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، بدء عملية التصحيح عقب نهاية الامتحانات ليعود للنظام السابق، حيث كان العام الماضى بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول، فور انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة، وراعى قطاع المعاهد الأزهرية تخصيص أكثر من مبن للجان النظام والمراقبة، لتقليل عدد المتواجدين فى الأماكن، مع توفير كافة المطهرات والمعقمات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة الجميع.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 ،وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021