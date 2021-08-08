الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث الآسيان إلى ميانمار يطالب بعض الوقت قبل الاجتماع بأونج سان سو كي

أونج سان سو كي
أونج سان سو كي

قال المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق أسيا /آسيان/ المعين حديثا إلى ميانمار، وزير خارجية بروناي الثاني، إريوان يوسف بأنه يرغب في الحصول على بعض الوقت قبل الاجتماع بزعيمة ميانمار التي تمت الإطاحة بها، أونج سان سو كي، قائلا إنه يخطط للاستعداد جيدا قبل مثل هذا الاجتماع، وسيولي الأولوية بدلا من ذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في تلك الدولة العضو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال إريوان يوسف -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الأحد- "علينا إنهاء الكثير من المشاورات أولا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت وبعد ذلك سنقوم بهذه الزيارة إلى ميانمار"، مضيفا أن: "الذهاب إلى هناك أمر عاجل للغاية، لكن يجب أن تكون زيارة معدة على نحو جيد" .

وقال "لم أطلب رسميا في الواقع" من السلطات العسكرية في ميانمار للسماح بالوصول إلى أونج سان يو كي، التي كانت رهن الاعتقال في أعقاب انقلاب في فبراير الماضي أطاح بحكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

يذكر أنه تم الاتفاق على تعيين إريوان بين وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء يوم الأربعاء الماضي بعد أن اتفق زعماء الآسيان في قمة خاصة في إندونيسيا في أبريل الماضي على "توافق من خمس نقاط" للمساعدة في نزع فتيل الأزمة التي أثارها الانقلاب في ميانمار.

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ثالوث الأعداء

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