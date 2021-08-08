تقرير: ولايات ألمانية تعتزم إعادة 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا للحكومة

كشف تقرير صحفي أن ولايات ألمانية تعتزم إعادة 2.3 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لم تستخدمها، إلى الحكومة الاتحادية في ظل تراجع الطلب على اللقاحات.

وجاء ذلك في نتيجة استطلاع أجرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد.

وأظهر الاستطلاع أن 14 ولاية ألمانية تخطط لإعادة لقاحات وسوف تسجل الأعداد بالتحديد لدى وزارة الصحة الاتحادية حتى الغد الاثنين.

وبحسب الاستطلاع، لا تزال ولاية بافاريا مثلا في طور تحديد عدد الجرعات التي تعتزم إعادتها، فيما لم تذكر ولاية شلزفيج-هولشتاين أية معلومات.

يذكر أن وزارة الصحة الألمانية فتحت للولايات في خطاب موجه لها إمكانية الإعادة إلى المخازن المركزية للحكومة بالنسبة لجرعات اللقاح "التي لم تعد مستخدمة في حملة التلقيح الوطنية وتسمح حالة تخزينها بالنقل إلى دول ثالثة كجزء من التبرعات". ومن ضمن اللقاحات التي يسري عليها ذلك كل من لقاحات "أسترازينكا" وجونسون &جونسون".

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في مطلع يوليو الماضي تسليم 30 مليون جرعة لقاح على الأقل لدول نامية ودول أخرى.

وقال وزير التنمية الألماني جرد مولر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" أيضا: "نعتزم زيادة الكمية تدريجيا، لأنه يوجد الآن كميات كافية من اللقاح في ألمانيا"، لافتا إلى أنه لن يمكن استيعاب الأمر إذا انتهت صلاحية اللقاحات في ألمانيا، بينما توجد حاجة ماسة إليها في مكان آخر.

إصابات فيروس كورونا في ألمانيا

وكانت أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و790766 بعد تسجيل 3127 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91782 بعد تسجيل 4 وفيات.