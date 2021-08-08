البرازيل: إعطاء 149.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم إعطاء إجمالي 149.5 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ 2.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرين لتطعيم 75% من السكان بجرعتي لقاح.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل قبل نحو 28 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 20.2 مليون حالة، بالإضافة إلى 562 ألفًا و752 حالة وفاة، ومر عام و23 أسبوعًا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.