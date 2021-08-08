نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الراحلة دلال عبد العزيز

حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في وفاة الفنان دلال عبد العزيز، التي توفتها المنية أمس السبت، وكان من أبرز الحضور الفنانة هنادي مهنى، والفنان هاني رمزي، والفنانة صابرين.

وانهارت الفنانة إيمي سمير غانم بالبكاء والصراخ أثناء صلاة الجنازة على والدتها في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

توفت الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز ظهر السبت عن عمر يناهز الـ61 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتأثرها بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا، حيث قضت أكثر من أربعة أشهر داخل إحدى المستشفيات والتي توفيت بها.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تدهور خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث أنها كانت بحاجة إلى عملية زراعة رئة، وكشفت أحد المصادر الطبية أنه قد تعافت من فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

ولدت الفنانة دلال عبدالعزيز عام 1960 بكفر ديرب نجم محافظة الشرقية، حصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، أيضا بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وأخيرا حصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دخلت عالم الفن عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة وكانت بدايته الحقيقة في المسرح، و تزوجت من الفنان الراحل سمير غانم عام 1984 وأنجبت ابنتين دنيا وإيمي سمير غانم.

ومن أهم الأعمال الفنية للراحلة المتهم، يارب ولد، الأنتقام، بئر الخيانة، طير في السما، الهاربة إلى الجحيم، الراقصة والحانوتي، النوم في العسل، مبروك وبلبل، أسف على الإزعاج، العالمي، لا تراجع ولا استسلام، سمير وشهير وبهير، صنع في مصر، قلب أمه، سوق الجمعة، وأخيرا فيلم البدلة.

ومن أهم الأعمال التلفزيونية مسلسل الرجل الذي أحبه، مبروك جالك ولد، عمرو بن العاص، ليالي الحلمية، في بيتنا رجل، سعد اليتيم، السيرة الهلالية، للعدالة وجوه كثيرة، حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، أحلام البنات، دوران شبرا، لحظات حرجة، عرفة البحر، سابع جار، وكانت آخر أعمالها في التلفزيون مسلسل ملوك الجدعنه ولها العديد من المسرحيات والأعمال الإذاعية والفوازير