ووهان الصينية تنتهى من فحوص كورونا الجماعية بعد ظهور حالات جديدة

انتهت مدينة ووهان في الصين من إجراء الفحوص الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السكان المحليين، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة محلية جديدة في الموقع الذي يعتبر المركز الأصلي لظهور الوباء.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة المحلية أكملت فحص 11.3 مليون شخص، حيث غطت الفحوص معظم سكان المدينة باستثناء طلاب الجامعات الذين يقضون العطلة الصيفية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وفقًا لمؤتمر صحفي بشأن مكافحة الفيروس عقدته حكومة ووهان اليوم الأحد.



وقال مسئولون إنه تم اكتشاف تسع حالات إيجابية نتيجة للفحوص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء الماضي، أنها ستُخضع جميع سكان المدينة لفحص كورونا، في وقت عاد الفيروس إلى مكان ظهوره وفيما المتحورة دلتا تحتم فرض تدابير إغلاق مشددة في أنحاء العالم.



ويسجل الفيروس عودة قوية تفاقمها حملات تلقيح بطيئة ومتحورات أكثر فتكًا حتى في أماكن تباهت بنجاحها في التغلب على أسوأ الأضرار.



تمكنت الصين من خفض حالات الإصابة التي تنتقل محليًا إلى الصفر بعد رصد الفيروس للمرة الأولى في ووهان، ما سمح لعجلة الاقتصاد بالعودة إلى الدوران بشكل طبيعي إلى حد كبير.



لكن تفشيًا جديدًا للفيروس يهدد إنجازاتها تلك، مع وصول المتحورة دلتا إلى عشرات المدن إثر رصد إصابات بين عمال نظافة في مطار نينجيانغ، تسببت في انتقال الفيروس إلى مختلف أنحاء البلاد.

في ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر 2019 وخضعت لتدابير إغلاق صارمة خلال الأشهر الأولى، قالت السلطات إنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.