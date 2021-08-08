الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ووهان الصينية تنتهى من فحوص كورونا الجماعية بعد ظهور حالات جديدة

ووهان الصينية
ووهان الصينية

انتهت مدينة ووهان في الصين من إجراء الفحوص الجماعية للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا بين السكان المحليين، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة محلية جديدة في الموقع الذي يعتبر المركز الأصلي لظهور الوباء.


وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة المحلية أكملت فحص 11.3 مليون شخص، حيث غطت الفحوص معظم سكان المدينة باستثناء طلاب الجامعات الذين يقضون العطلة الصيفية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وفقًا لمؤتمر صحفي بشأن مكافحة الفيروس عقدته حكومة ووهان اليوم الأحد.


وقال مسئولون إنه تم اكتشاف تسع حالات إيجابية نتيجة للفحوص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، الثلاثاء الماضي، أنها ستُخضع جميع سكان المدينة لفحص كورونا، في وقت عاد الفيروس إلى مكان ظهوره وفيما المتحورة دلتا تحتم فرض تدابير إغلاق مشددة في أنحاء العالم.


ويسجل الفيروس عودة قوية تفاقمها حملات تلقيح بطيئة ومتحورات أكثر فتكًا حتى في أماكن تباهت بنجاحها في التغلب على أسوأ الأضرار.


تمكنت الصين من خفض حالات الإصابة التي تنتقل محليًا إلى الصفر بعد رصد الفيروس للمرة الأولى في ووهان، ما سمح لعجلة الاقتصاد بالعودة إلى الدوران بشكل طبيعي إلى حد كبير.


لكن تفشيًا جديدًا للفيروس يهدد إنجازاتها تلك، مع وصول المتحورة دلتا إلى عشرات المدن إثر رصد إصابات بين عمال نظافة في مطار نينجيانغ، تسببت في انتقال الفيروس إلى مختلف أنحاء البلاد.

في ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر 2019 وخضعت لتدابير إغلاق صارمة خلال الأشهر الأولى، قالت السلطات إنها بصدد إطلاق برنامج فحوص على نطاق واسع لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كل شيء عن لقاح الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

محمد حسان: تنظيم داعش هو رأس الخوارج وهم أصحاب الانحراف الفكرى

براتب 6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل جديدة

محمد حسان: نخطب فى الناس لـ«تربيتهم» لا للعلم والدعوة

هل يفتح «دلتا بلس» الطريق لموجة رابعة من كورونا في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى