الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 200 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية بني منصور بالشرقية

مشروع صرف صحي
مشروع صرف صحي

شدد المهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على استمرار معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي قرية بني منصور بمركز أولاد صقر، بتكلفة 200 مليون و 500 ألف جنيه ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم ،لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 و يشمل المشروع إنشاء محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 69%, حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 86% علي مسافة 32.5 كم ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 72 % على مسافة 9.8 كم، والإنشاءات المدنية 45 % والأعمال الكهروميكانيكية 50 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية بني منصور والقرى المجاورة لها.

- تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي

و أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

الصرف الصحي المواطنين محافظ الشرقية مهندس مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كل شيء عن لقاح الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

محمد حسان: تنظيم داعش هو رأس الخوارج وهم أصحاب الانحراف الفكرى

براتب 6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل جديدة

محمد حسان: نخطب فى الناس لـ«تربيتهم» لا للعلم والدعوة

هل يفتح «دلتا بلس» الطريق لموجة رابعة من كورونا في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى