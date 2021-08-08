بـ 200 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية بني منصور بالشرقية

شدد المهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على استمرار معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي قرية بني منصور بمركز أولاد صقر، بتكلفة 200 مليون و 500 ألف جنيه ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم ،لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

و يشمل المشروع إنشاء محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 69%, حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 86% علي مسافة 32.5 كم ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 72 % على مسافة 9.8 كم، والإنشاءات المدنية 45 % والأعمال الكهروميكانيكية 50 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية بني منصور والقرى المجاورة لها.

- تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي

و أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.