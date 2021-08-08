«دلال عبد العزيز» «ميرفت أمين» و«رجاء الجداوي».. صداقة نسائية أنهكها الموت

تصدرت صورة كل من «دلال عبد العزيز وميرفت أمين ورجاء الجداوى» منشورات موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عبر الصفحات والمجموعات المختلفة، وذلك عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بالأمس بعد صراع مع المرض، وبدأت المنشورات المتداولة تتحدث عن الصداقة القوية بينهن هن الثلاث.

وقال المنشور المتداول عبر السوشيال ميديا :«استضافوا رجاء الجداوي في برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" ، كان من الأسئلة اللي اتسألتها .. إزاي علاقتك بميرفت ودلال ثابتة ومكمله، إيه السر»

وأضاف المنشور: «قالتلهم كام جمله تتبروز» وقال على لسان رجاء الجداوي: “مابندورش ورا بعض ولا بننكش في حياه بعض، ماحدش فينا بيرن يقول للتاني انت روحت ليه المكان دا من غيري، ليه طلعت مع كذا ومطلعتش معايا، سمعت عنك كذا.. كل واحد فينا من حقه يحتفظ بجزء من خصوصيته والمفروض نحترمها.. ما بنبصش مين عليه العين أكتر، مين اسمه لامع أكتر، مين أجره أكتر من التاني، احنا التلاتة مميزين في عيون بعض ومافيش فرق بينا.. بحبهم بعيوبهم ومتقبلاها جدا”.

وكان قد تحدث الفنان حسين فهمي عن حال طليقته الفنانة ميرفت أمين فور سماعها عن خبر وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

قال فهمي: “دلال عبد العزيز صديقة عزيزة لميرفت أمين، كنت ألتقي بها عندها في العديد من المناسبات المختلفة، واستمرت صداقتنا مدة طويلة ولكن منذ مرضها لم أتمكن من التواصل معها، ولكن كنت أتواصل مع بناتها للاطمئنان عليها”.

وتابع فى تصريحات تلفزيونية له: “ميرفت أمين منهارة، بالرغم أننا توقعنا هذا الخبر المؤسف، لكن عند وقوع الخبر يكون صدمة قوية، كان عندي أمل ضعيف ولكنه كان موجود وكنت أدعي لها، وكان واضح أن المرض تمكن منها، وأعلم أنها مقربة من ميرفت ولكن قبلها فقدنا رجاء الجداوي وشويكار، فصدمتها كبيرة ربنا يكون في عونها وعون أبنائها”.