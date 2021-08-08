جامعة الأزهر بأسيوط تكرم العمداء السابقين بكلية أصول الدين والدعوة

شهد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، حفل تكريم العمداء السابقين لكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والذي نظمته الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور مرسي محمد حسن عميد الكلية، وذلك لما قدموه للكلية طوال مدة توليهم المسؤولية.



وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر، بجهود العمداء السابقين في النهوض بالكلية، متمنيا لهم دوام الصحة والعطاء، داعيًا عمداء الكليات الحاليين للاقتداء بهم في تفانيهم في العمل للنهوض بالجامعة، مؤكدا أنهم قدوة حسنة يحتذى بها الأجيال الصاعدة، وأوضح أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، تقدر العلماء، وأن التكريم بمثابة لفتة طيبة تجاه الأساتذة الأجلاء الذين قدموا للجامعة الكثير.

حفل تكريم عمداء الكليات



وأشار عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، بجهود أساتذته الكرام فى قيادة الكلية، وأنه يشعر بالفخر لتواجده بجوار تلك الكوكبة المتميزة من العلماء فى تلك الكلية العريقة التى عنت على مر السنوات بحفظ الدين ووسطية الأزهر الشريف.

حفل تكريم عمداء الكليات



وقد تم تكريم الدكتور محمد مهني، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الأسبق وعميد كلية أصول الدين الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و عميد كلية أصول الدين والدعوة الأسبق، والدكتور على أحمد فراج، والدكتور أحمد محمد سليمان، والدكتور محمد عبد الحافظ، والدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، والأستاذ الدكتور جمال محمد إسماعيل، والدكتور أحمد صالح، العمداء السابقين لكلية أصول الدين و الدعوة بأسيوط، ما تم تكريم مديري الكلية السابقين؛ تقديرا لجهودهم في خدمة الكلية.

حفل تكريم عمداء الكليات

حفل تكريم عمداء الكليات