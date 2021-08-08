الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة مكبرة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بـ«العاشر من رمضان»

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة مخالفات

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بالحي الـ12 بالمدينة، بمعرفة إدارات الأمن والإشغالات وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير، بهدف التصدى لأى محاولة لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى.

وأوضح أحمد، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 مخالفات تغيير النشاط بقطع أراضٍ سكنية بمناطق متفرقة بالحي الـ12،  وكذا إزالة أسباب شكوى مقدمة في ورشة ومغسلة مخالفة بقطعة سكنية بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ14، وإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الحي الـ14. 

حملة مكبرة لإزالة مخالفات 



وفي ذات السياق، أضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أن حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز  بالتعاون مع  شرطة التعمير، قامت بإزالة  التعدي الواقع على قطع الأراضي الشاغرة والمسطحات الخضراء بالمجاورة الـ26 بالحى الثالث، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات 

وشدد المهندس أحمد عمران أحمد،  على استمرار الحملات لإزالة أى تعدٍ أو وضع يد على أراضى الدولة بالمجاورات والأحياء السكنية بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية والرصد لأي مخالفات وإزالتها على الفور.

وتواصل كافة أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التصدي لكافة أشكال العشوائيات والمخالفات وازالتها علي الفور في مهدها للخفاظ على النسق الحضازي للمدن الجديدة.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات 

كما يشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على القيادات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة المرور في كل المدن ومتابعة عدم الاخلال بالمخططات الاستيراتيجية المعتمدة والخفاظ علي استمرارية الشكل الجمالي للمدن الجديدة.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
حملة مكبرة لإزالة مخالفات
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مدينة العاشر من رمضان إزالة 7 مخالفات تغيير النشاط مخالفة بقطعة سكنية حملة مكبرة إزالة التعدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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