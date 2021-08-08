هدى مجد زوجة «هشام إسماعيل» فى «إجازة مفتوحة»

تتألق النجمة المغربية هدى مجد في الدراما المصرية من جديد بدورها في مسلسل «إجازة مفتوحة».

وتجسد «مجد» في المسلسل دور زوجة الفنان هشام إسماعيل، وتحدث الكثير من المفارقات الدرامية بينهما.

ويناقش المسلسل بعض المشاكل الاجتماعية خاصة القضايا الزوجية التي تحدث في العائلات.

هدى مجد

وقالت هدى مجد إن الشخصية التي تجسدها فى المسلسل جديدة عليها تماماً، ولم تجسدها من قبل.

وأوضحت أنّها تحمّست للسيناريو منذ أن قرأته وكذلك للشخصية التي تؤديها وتحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية.

وأكدت أن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل من نوعية دراما الـ40 حلقة.

وأشارت إلى أن المسلسل يضم نخبة مميزة من النجوم، على رأسهم شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

النجمة هدى مجد من الفنانات الصاعدات بقوة على الساحة الفنية، ولها أعمال مغربية مميزة، كما شاركت في أعمال مصرية عديدة، منها المسلسل الكوميدي «الكبير أوي» الجزء الخامس، مع الفنان أحمد مكي، ثم توالت الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة، ومنها مسلسل «الحالة ج»، و«الزيبق» مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل «بين عالمين» مع طارق لطفي، ومسلسل «الآنسة فرح»، ومسلسل «نسر الصعيد».

النجمة المغربية هدى مجد

النجمة المغربية هدى مجد

النجمة المغربية هدى مجد

النجمة المغربية هدى مجد

النجمة المغربية هدى مجد