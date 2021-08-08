برلماني: الساحل الشمالي لم يعرف التنمية الحقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي

قال النائب رزق جالي نصر الله، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة مطروح، إن الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى مدينة السلوم لم يعرف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الساحل الشمالي سيكون من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية الواعدة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال جالي، في بيان، إن أهالى محافظة مطروح بجميع مدنها وقراها يشعرون بالفخر والسعادة بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمشروعات القومية الكبرى بالساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فإن مدينة العلمين الجديدة تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها، وهذه المدينة الساحرة بدأت بالفعل تحدث تغييرات مهمة فى خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

وقال النائب رزق جالى نصر الله، إن مدينة العلمين الجديدة التى تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سوف يحدث تغييرات جذرية فى التركيبة السكانية لمصر وسيؤدي الى تخفيف الضغط والتكدس السكانى داخل محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر، موضحا أن مدينة العلمين الجديدة ستكون لكل المصرييين خاصة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة يبلغ عدد الوحدات السكنية بها 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي.

ووجه النائب التحية لجهاز جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى لتخصيصه 2.850 مليار لتنفيذ مشروعات فى الساحل الشمالى، تتمثل فى إنشاء طرق رئيسية وطرق تنموية ورفع كفاءة الطرق ومكافحة التصحر وإنشاء قرى بدوية بجانب تطوير الصرف الصحى اضافة الى أن مشروعات الإسكان الجديدة بالجهاز تصل إلى مليار و205 ملايين جنيه.