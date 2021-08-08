عفت السادات يشيد بالقضايا المطروحة بلقاء الرئيس ووزير دفاع العراق

أشاد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال "السادات"، في بيان اليوم، إن العراق يقدر دور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد فى مختلف المجالات.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك ما جاء فى الرسالة الخطية من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، التى نقلها وزير الدفاع العراقى للرئيس السيسى، والتى تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على جميع الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الدكتور عفت السادات، أهمية تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأشاد وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بتناول اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.