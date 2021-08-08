الأسوأ منذ عقود.. النمسا تقدم مساعدات عاجلة لليونان لمكافحة حرائق الغابات

قررت النمسا اليوم الأحد، تقديم مساعدات عاجلة إلى اليونان لمكافحة حرائق الغابات في البلاد، والتي تعد الأسوأ منذ عقود .

وقال كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي - في تصريحات اليوم - إن بلاده استجابت على الفور لطلب أثينا المساعدة من خلال آلية الحماية المدنية الأوروبية .

وأضاف الوزير أن النمسا تدعم جهود الإغاثة الدولية في حالات الكوارث، حيث ستقوم بإرسال وحدة من فرقة الإطفاء المتطوعين من ولاية سالزبورج الى اليونان وتصل غدا الاثنين .

كما ذكر وزير الداخلية أن "الصور التي نتلقاها حاليا من اليونان صادمة للغاية" ، مشيرا إلى وجوب الوقوف إلى جانب الشعب اليوناني في هذه الأوقات الصعبة، لافتا إلى أنه سيتم المساعدة في مكافحة حرائق الغابات باستخدام مركبات الإطفاء البرية .

وتوجه نيهمر بالشكر إلى رجال الإطفاء الذين وافقوا على الفور على الإسراع لمساعدة خدمات الطوارئ اليونانية.

يشار إلى أن اليونان تكافح منذ أكثر من أسبوع حرائق غابات هائلة، وقد تلقت مساعدات من فرنسا ورومانيا وإسرائيل ومصر والسويد وسويسرا وقبرص، وتعهدت ألمانيا اليوم بدعم جهود مكافحة الحرائق بإرسال أطقم إطفاء وأطقم من هيئة الإغاثة التقنية.

كانت قد أمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان بجزيرة قرب أثينا، وسط محاولات إخماد حريق قرب موقع الألعاب الأوليمبية الأثري، في الوقت الذي تستعر فيه حرائق الغابات هناك.

وأجلت السلطات المزيد من الناس من إيفيا، فيما قرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وأخليت قريتان في منطقة بيلوبونيز، بينما استعر حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري.

وأججت درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، المبتلية بمثل هذه الحرائق.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا، وأنقذ قارب نحو 85 شخصا من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.