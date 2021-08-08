الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 33 منشأة مخالفة للقواعد الاحترازية بالغربية

تشميع منشأة
تشميع منشأة

أعلنت محافظة الغربية، بقيادة طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، إنه تم غلق وتشميع 33 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن جديد دعا المحافظ، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بقيادة أشرف بدران، أنه تم إغلاق وتشميع 8 مقاهٍ في نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 31 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

فيما قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاه بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 18 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

كما أكد نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريا  والمقاهي والقاعات وخلافه، مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية، مع تفعيل الرقابة المستمرة على التنفيذ.

كما شدد نائب المحافظ، على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

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وائل لطفي

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