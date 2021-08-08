حرائق الغابات تهدد الزراعة والمحميات الطبيعية فى إيطاليا

يتزايد تهديد حرائق الغابات لقطاع الزراعة والمحميات الطبيعية في جنوب إيطاليا.

وحذرت رابطة الزراعة اليوم الأحد، من حجم الدمار الذي تسببه موجة الجفاف الحالية على قطاع الزراعة، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

وقد تراجعت مساحات القمح بنسبة 10%، في حين توقع الخبراء تراجع إنتاج عدة فواكه مثل الخوخ والتوت بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات، مقارنة بالعام العادي.

وأرجعت الرابطة هذه التغيرات في الطقس إلى تداعيات التغير المناخي.

وقد تضررت محميات طبيعية مثل متنزه أسبرومونتي الوطني في كالابريا بجنوب إيطاليا وباركو ديلا مادوني شرق العاصمة الصقلية باليرمو. وتعتبر الأضرار بالغة للغاية.

وقال جيامبيرو ساموري، رئيس اتحاد المنتزهات والمحميات الطبيعية" إن المحميات الطبيعية أصبحت مجددًا في قبضة الحرائق المدمرة".

وطالب الاتحاد بوضع خطة لتحسين المراقبة ونظام الحماية من الحرائق في بيان صدر أمس السبت.

وكانت أعلنت إدارة الإطفاء الإيطالية، مواصلتها لمكافحة حرائق الغابات، حيث توقع خبراء الأرصاد تسجيل درجات حرارة عالية للغاية في الأيام المقبلة، بينما من المتوقع أن تهب عواصف في الشمال.

وأضافت إدارة الإطفاء أنه تم استدعاء رجال الإطفاء لمواجهة 395 حريقًا خلال الـ 12 ساعة الماضية. ووقعت معظم الحرائق في صقلية وكالابريا.

وتكافح ثماني طائرات إطفاء حرائق في مقاطعات ريجيو كالابريا وكوزنسا وماتيرا.

ومن المرجح أن يواجه جنوب إيطاليا مزيدًا من درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو دوت آي تي" إن درجات الحرارة من المقرر أن تصل إلى 40 درجة مئوية يوم الأحد، ثم سترتفع إلى 45 درجة مئوية.

وفي اتجاه الشمال، من المتوقع حدوث عواصف رعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت المنطقة فيضانات مؤخرًا، في بحيرة كومو وجنوب تيرول، وأماكن أخرى. واستقر الوضع اليوم الجمعة لكن من المتوقع أن تهب عواصف جديدة على الجبال اليوم السبت.