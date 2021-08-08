الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستلزمات طبية وأقراص مخدرة».. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهرب جمركي

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لعدد من مستلزمات طب الأسنان والأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 195،  وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة  الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد عبد العليم مأمور الجمرك فتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة.

وبالعرض على مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ قرر تكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٩٨ طرد من مستلزمات طب الأسنان ما بين قطع وأجهزة وعلب وعبوات وأكياس بها كميات متنوعة من تلك المستلزمات.

وفي إطار التنسيق بين الجمارك وادارة المباحث بالمطار، تم ضبط راكب بحوزته عدد من الأقراص المخدرة بواسطة كل من إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك وعمرو عطية مدير الحركة وذلك أثناء قدومه على الطائرة الإيطالية القادمة من روما.


قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقمى 94 و95 ضد الراكبين، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تصدير منافذ مدير مصطفي بعد المباحث أدم روما نفي هادي وصول مطار القاهرة ندى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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