الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو دمياط»: مصر تشهد طفرة في جميع القطاعات الاقتصادية

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

قال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إن هناك طفرة في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي والتشييد والبناء. 

وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور"، أن أي تطور في قطاع يعم بالخير على باقي القطاعات مثل تدشين المدن والمجمعات الصناعية الجديدة أدت إلى توفير فرص عمل بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير جدًا من مصانع مواد البناء والأثاث، ولاسيما في ظروف صعبة وهي اثناء جائحة فيروس كورونا. 

وتابع أن إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرات تشجيع الصناعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعطى ثقة كبيرة للمستثمر ورجل الأعمال المصري. 

وأشار إلى أن المناطق الصناعية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ولاسيما في البنية التحتية و الطرق التي سهلت الوصول ونقل البضائع بسهولة من المصانع إلى التجار، مؤكدًا أن هناك زيادة في أعداد المصانع بالمنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن جمعية مستثمري مدينة دمياط تعتزم زيادة حجم المصانع بالمنطقة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أنه تم طرح 3 قطع أراضي جديدة في المنطقة الصناعية بدمياط الأولى تبلغ مساحتها 16 ألف فدان، والثانية 8 آلاف فدان، والأخيرة 7 آلاف فدان.

وتابع أن تلك الأراضي سيتم عليها تدشين مجمعات لصناعة الأثاث، لافتًا إلى أن المستثمرين بالجمعية يستعدون لإدخال المرافق بالثلاث أراضي، مشيراً إلى أن المجمع استثمار محلي فقط ولا يوجد أي شركاء أجانب داخل المشروع. 

ولفت رئيس جمعية مستثمري دمياط، أنه جاري حصر الأراضي الفضاء التي لم تستغل حتى الآن، منوها إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت مصانع كثيرة في المنطقة بإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا.
 

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وائل لطفي

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