الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح مناقصة لتوريد أجهزة قياس التصرف بخطوط المياه الرئيسية في مارينا العلمين

المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد

استقبل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة بجهاز القرى السياحية، لطرح أعمال توريد وتركيب أجهزة وعدادات قياس التصرف لخطوط المياه الرئيسية بمركز مارينا العلمين.

أوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 43 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وأضاف اتحاد المقاولين، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 22  أغسطس بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الخميس يوم 9 سبتمبر، بمقر الجهاز. 

وأشار إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، لافتا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة السادسة لأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

 

اتحاد المقاولين جهاز القري السياحية مناقصة مركز مارينا العلمين شروط المناقصة تامين ابتدائي

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وائل لطفي

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