تحقيقات النيابة في مقتل عامل بمحل عطارة بالعمرانية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في مقتل عامل بمحل عطارة يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، على يد أشقاء مالكة المحل الذي يعمل به بالعمرانية، بعدما حاول الدفاع عنها بعد اعتداء أشقائها عليها واحتجازهم لها، فتدخل المجني عليه لإنقاذ السيدة ما دفع أشقائها وآخرين بصحبتهم لاحتجازه والاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله، وطلبت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تفاصيل قتل عامل بمحل عطارة في الجيزة

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة علم المجني عليه باختطاف صاحبة المحل على أيدي أشقائها واحتجازها بإحدى الشقق نتيجة لوجود خلافات بينهما، فحاول الذهاب لها لإنقاذه.

وفوجئ أشقاء السيدة بالعامل، فقاموا بالاعتداء عليه واحتجازه هو أيضًا بأحد الشقق، فقاموا بضربة بقطعة حديدية على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بداية الواقعة عندما قام شقيق المجني عليه بالإبلاغ عن تغيبه ويعمل في محل عطارة في العمرانية، ومقيم بدائرة قسم الهرم.

التحريات

وبدأت الأجهزة الأمنية، إجراء التحريات حول الواقعة، إذ توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء غياب المجني عليه، أقارب مالكة محل العطارة، وهم أشقاؤها، ونجل أحدهم ونجل شقيقتهما، فضلا عن مقاول نقل.

باستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكنهم، وتبين احتجازهم لشقيقتهم، حيث حررتها الشرطة من الخطف، وبمواجهتهم قرروا بوجود خلافات عائلية بين الأول والثاني والثالث، وشقيقتهم، فاحتجزوها بمسكنهم، وفوجئوا بحضور العامل المجني عليه رفقة نجل شقيقتهم «المحتجزة» لتحريرها، إلا أنهم أمسكوا بالمتغيب واصطحبوه لشقة خاصة بالأول، وأكرهوه بالتوقيع على إيصالات أمانة، وعقب ذلك تعدى عليه الأول بقطعة حديدية على رأسه فارق الحياة.

بلاغ بقتل شخص في العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بمقتل عامل بمحل عطارة بمنطقة العمرانية، وبإجراء التحريات تبيّن أن المجني عليه تدخل للدفاع عن مالكة المحل الذي يعمل به، بسبب اعتداء أشقائها عليها واحتجازهم لها، ما دفع أشقائها وآخرين بصحبتهم لاحتجازه والاعتداء عليه، ما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.