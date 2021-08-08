صرف 50% من «تموين أغسطس»

كشف مصدر بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف مقررات السلع التموينية خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن نسبة الصرف قد تجاوزت الـ 50%، ضمن مقررات شهر أغسطس.

وبدأت الوزارة في تطبيق قرار وزير التموين بصرف المقررات التموينية، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منشورًا بعدة تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

ونص المنشور على أن يتم صرف عدد معين من السلع للمواطن مع عدم التجاوز بأي حال من الأحوال.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم "21" لسنة 2021 بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، على أن يتم صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ 5 يوليو 2021.

ويتم تطبيق نظام صرف مستحقات السلع التموينية الأساسية خلال شهر أغسطس 2021م بتحديد الكميات على ماكينة التوزيع طبقاً لقرار وزير التموين لكل فرد وحسب عدد أفراد البطاقة بالنسبة للسكر 2 ك للفرد، وعدم تجاوز ذلك.

وفي حالة اختيار المواطن ورغبته باستلام كميات ما يحتاجه من السلع التي تم ذكرها ويستكمل باقي الدعم من باقي السلع (28 سلعة تموينية) المتاحة تتم العملية بنجاح

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وأكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة-المصرية)، ضختا كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر، مؤكدا أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتى في أيام الأجازات الرسمية.

وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.