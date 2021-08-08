637 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان، بحسب صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في إسرائيل بلغ 898 ألفًا و433 شخصًا، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 6 آلاف و535 حالة.

وأشارت إلى أنه يوجد أيضًا 1167 من عناصر الجيش الإسرائيلي في الحجر الصحي اعتبارًا من اليوم.

وكانت دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل، اليوم ، تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، لن يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما إلا للمطعمين أو المتعافين أو من يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عامًا.

كما تعاد ابتداء من اليوم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يتجمع فيها أكثر من 100 شخص، وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المؤسسات الحكومية سيعمل 50% من المستخدمين من منازلهم.

وسيعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلسة لبحث مسألة موعد انطلاق العام الدراسي. وقال مصدر في المجلس الوزاري المصغر المعني بملف كورونا إنه لا ضمان لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.