براتب 6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة بإحدى الجامعات الخاصة بالمنيا الجديدة، وذلك براتب يصل إلى 6000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة.

الوظائف المطلوبة

وتتضمن الوظائف المتاحة بالجامعة، أعضاء هيئة معلمين (صيدلة، وعلاج طبيعي)، وطبيب أسنان، وأخصائي إدارة أعمال، ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصلًا على ماجستير في التخصص المطلوب، وذلك براتب 6000 جنيه.

كما تطلب الجامعة خدمات معاونة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط، وذلك براتب 2300 جنيه.

نشرة الوظائف نصف الشهرية

ويأتي ذلك ضمن نشرة الوظائف نصف الشهرية التي توفرها وزارة القوى العاملة للشباب لمساعدتهم على إيجاد فرصة عمل، والحد من مشكلة البطالة، وتنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

رابط التقديم في فرص عمل

وتهدف نشرة الوظائف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، حيث يتم التقديم على الموقع الإلكتروني (من هنا) النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، على أن تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وتوفر نشرة الوظائف، 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وبأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، فضلًا عن 778 فرصة عمل متوفرة من النشرة السابقة لم يتم شغلها، ليصل إجمالي فرص العمل المتوفرة 1326 فرصة.

المحافظات المتاح بها فرص العمل

يتم توفير تلك الوظائف من خلال 29 شركة ومصنعًا قطاع خاص في 9 محافظات، هي: دمياط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان.