الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

خاصية جديدة في «ios 15» لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته

نظام ios 15
نظام ios 15

أضافت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل خاصية جديدة إلى خدمة الحوسبة السحابية آي كلاود، تتيح للمستخدم اختيار شخص موثوق فيه موجود على قائمة اتصالاته على هاتفه الذكي آيفون  لكي يتمكن من إدارة صوره ومذكراته وأي بيانات يحفظها على خدمة آي كلاود بعد وفاته.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة آبل أضافت مجموعة من التحسينات المهمة إلى خدمة آي كلاود في إطار الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 15 مثل استعادة الحساب والميراث الرقمي، والتي مازالت خاصية اختبارية لم تطرحها الشركة رسيما بعد.

وتتيح خاصية الميراث الرقمي أو "ديجيتال ليجاسي" للمستخدم اختيار  شخص ما  يستطيع الدخول إلى بياناته والتعامل معها بعد وفاة هذا المستخدم.

 

يذكر أن الإصدار آي.أو.إس 15 من نظام تشغيل أجهزة آبل الذكية سواء آيفون أو آيباد لن يطرح على نطاق عام  قبل الخريف المقبل، لكن يمكن تنزيله واختباره  حاليا اعتمادا على النسخة التجريبية المتاحة في الوقت الحالي.

وبمجرد قيام المستخدم بتفعيل خاصية ديجيتال ليجاسي، سيكون في مقدور الشخص الذي اختاره  للوصول إلى بياناته بعد وفاته قادرا على رؤية صور ورسائل البريد الإلكتروني  والمذكرات وغيرها التي يحفظها المستخدم على خدمة آي كلاود دوت كوم. كما يمكنه تنزيل نسخة من  بيانات المستخدم الموجودة على موقع آبل دوت كوم أو استعادتها من خدمة آي كلاود باك آب.

في الوقت نفسه لن يكون في مقدور الشخص المختار الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتعاملات المالية للمستخدم، مثل بيانات بطاقات الائتمان أو بيانات الاشتراك ولا الوسائط المرخصة.

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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