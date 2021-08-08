الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

منظومة للذكاء الاصطناعي لفك رموز النصوص القديمة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة نوتردام بولاية أنديانا الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها قراءة المخطوطات القديمة المكتوبة بخط اليد اعتمادا على تقنيات التعلم العميق.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث والتر شيرر من قسم علوم الحاسبات والهندسة في جامعة نوتردام قوله: "إننا نتعامل مع نصوص قديمة يعود تاريخها إلى قرون مضت، وهي مكتوبة بلغات قديمة مثل اللغة اللاتينية التي نادرا ما نصادفها في هذه الآونة"، مضيفا أن الهدف من المنظومة الجديدة هو توفير وسيلة لمطالعة هذه النصوص بشكل متخصص مع تفعيل إمكانية البحث السريع عبر النص.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "ترانسكشن أون باترن أناليسيز أند ماشين انتليجنس"، أوضح شيرر أن فريقه البحثي جمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفيزياء النفسية، وهي فرع من العلوم يدرس العلاقة بين المحفزات الفيزيائية والظواهر النفسية، مثل الوقت الذي يستغرقه باحث ما على سبيل المثال، لفهم حرف معين أو التعرف على الرموز المختصرة في نص ما، من أجل ابتكار المنظومة الجديدة.

ويؤكد فريق الدراسة أن تطويع آليات التعلم العميق لفهم النصوص القديمة ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين في مجال العلوم الإنسانية.

وأشار شيرر إلى أن فريقه البحثي مازال يواجه تحديات في تطوير المنظومة مثل ضرورة رفع مستوى الدقة في قراءة النصوص لاسيما في حالات المخطوطات التالفة أو غير المكتملة، فضلا عن تدريب المنظومة للتعامل مع الرسومات أو الأشكال التي تظهر في النصوص القديمة.

ويقول الباحث هيلدجونت مولر المتخصص في مجال العلوم الإنسانية بجامعة نوتردام إن هذه المنظومة الجديدة تنطوي على فائدة كبيرة في مجال الدراسات الادبية، حيث أن جميع الأعمال الأدبية الجيدة عادة ما تكون مرتبطة بكمية ضخمة من الوثائق التاريخية التي يتعين تفسيرها وسبر أغوارها.

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ثالوث الأعداء

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