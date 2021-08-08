138 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة، في تايلاند اليوم الأحد، عن تسجيل 19 ألفًا و983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة - خلال الفترة نفسها - 138 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و204 حالات وفاة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 756 ألفًا و505 حالات إصابة منذ بداية الوباء، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 19 ألفًا و633 حالة بين عامة الناس، و350 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 18 ألفًا و503 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 535 ألفًا و515 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

