392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 427 ألفا و873 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية، في تقريرها اليومي حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفًا و252 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفا و874 شخصا بعد تعافي 17 شخصا في آخر 24 ساعة، ويتلقى 1013 شخصا العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 98 شخصا في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 10 آلاف و747 شخصا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

