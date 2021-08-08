«صحة كفر الشيخ»: وصول جهازي أشعة مقطعية إلى مستشفيي سيدى سالم ومطوبس

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن وصول جهازي أشعة مقطعية من نوعية "كانون توشيبا" إلى مستشفيي سيدي سالم ومطوبس.

يأتي هذا استكمالاً لخطة التطوير الشامل للبنية التحتية للمنظومة الصحية بكفرالشيخ، إلى جانب الارتقاء بالعامل البشري، ضمن خطة الدولة لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشارت “سلام”، ‘إلى أن مديرية الصحة كانت قد استقبلت جهازي أشعة وتم توزيعهم على مستشفيي كفرالشيخ العام ودسوق العام، وجارٍ العمل على توفير أجهزة أخرى فى الفترة القادمة.

على جانب آخر، قالت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفرق الطبية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 41507 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

ولفتت أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما أنه يتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج اللازم مستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.