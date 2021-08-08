بدء اختبارات الالتحاق بمدرسة «الضبعة النووية»

تبدأ اليوم أول أيام اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا اليوم وغداً، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني سيتم ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، وسيتم اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأشار إلى أنه سيتم استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، ليتم بعدها إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لكل الطلاب المتقدمين إلى المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة مقار اللجان.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي للحصول على أرقام الجلوس ومقار اللجان:

https://npds.emis.gov.eg/Default.aspx

كما أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية للطلاب والعاملين بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

وتعمل مدرسة الضبعة النووية الثانوية بنظام 5 سنوات، وتضمن مدرسة متكاملة، بها مباني تعليمية وفندقية، مخصصة لإقامة الطلبة، والمعلمين بها.

وتوفر المدرسة أتوبيسات لنقل الطلبة للإسكندرية وبعض المحافظات، نهاية كل أسبوع خلال الدراسة، لقضاء إجازة مع الأسرة، ويقيم الطلاب في الفنادق، مع توفير الوجبات الشاملة لهم، والدراسة «نظري وعملي، في الورش، والمعامل»، وتضم أقسام الكهرباء والإلكترونيات، والميكانيكا، وتعليم الابتكار، للطلاب مع وجود جانب رياضي، من خلال توفير ملعب قانوني، وصالات ألعاب رياضية، ونظام تأمين للمدرسة، وإشراف ومتابعة من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

الشروط العامة ومراحل التقديم للمدرسة، وهي:

- التقديم للطلبة الذكور فقط.

- الحصول على 90% فيما أكثر في الشهادة الإعدادية.

- التفوق في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

- تعلن وزارة التربية والتعليم الكشوفات لجميع الطلاب المستوفين للشروط.

- تحديد اختبارات تبدأ باختبار سمات وقدرات على الكمبيوتر.

- يجرى تحديد موعد للناجحين للخضوع لكشف طبي.

- إجراء اختبارات نفسية للطلاب.

- إجراء كشف هيئة للطلاب.