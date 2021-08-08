سلطات كاليفورنيا تبحث عن 5 مفقودين جراء حريق «ديكسي»

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، أنها تبحث عن 5 أشخاص على الأقل فقدوا جراء حريق (ديكسي)، المدمر الذي ينتشر حاليا في الغرب الأمريكي.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلوماس، توم جونز - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "هناك 5 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم فقِدوا في مدينة جرينفيل، وإن البحث عنهم لايزال جاريا".

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن "الحريق جرى احتوائه بنسبة 21% فقط".

ودمر حريق "ديكسي" - الذي يعد ثالث أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا - الكثير من المتاجر والمنازل في مدينة جرينفيل الصغيرة، حيث أتى على 180 ألفا و782 هكتارا في أربع مقاطعات حتى الآن، وذلك منذ اندلاعه منتصف يوليو.

وكانت السلطات في ولاية كاليفورنيا قد أجلت أكثر من 16 ألف شخص، بسبب اندلاع حرائق الغابات على أراضيها.

وكانت كشفت مجلة (بولتيكو) الأمريكية أن حريق "ديكسي" في مقاطعتين بشمال كاليفورنيا، هو أكبر حريق مستقل في تاريخ الولاية.

وقالت المجلة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، "إن الحريق المشتعل منذ 23 يوما أجبر السلطات الأمريكية على الإخلاء الجماعي للمواطنين في عدة مناطق في الولاية، ودمر 91 مبنى، وألحق أضرارا بـ5 أخري".. مشيرة إلى أن الدخان المتصاعد من النيران انتشر في شمال كاليفورنيا، بما في ذلك عاصمة الولاية "ساكرامنتو"، حيث وصل مؤشر جودة الهواء إلى مستويات "غير صحية".

وأضافت أن "التطور المثير للقلق لا يعكس الآثار الرهيبة لتغير المناخ وإهمال إدارة الغابات فحسب، بل ويعكس أيضا أن الشبكة الكهربائية لاتزال سببا لإشعال حرائق الغابات، حيث كشفت شركة "باسيفيك جاس آند إلكتريك" الشهر الماضي أن معداتها ربما تسببت في الحريق الكارثي".

وأوضحت المجلة أنه حتى أمس الجمعة، أحرق "ديكسي" 432 ألفا و813 فدانا، وتم احتواء نسبة 35% فقط من الحريق، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا.

ولفتت إلى أن استمرار الحرائق ليلا وانتشارها بشكل سريع جعل منها أكبر حريق مستقل في تاريخ الولاية، مؤكدة أن استمرار ارتفاع درجة الحرارة والرياح العاتية وانخفاض الرطوبة يشكلون تحد لرجال الإطفاء.

وفي سياق متصل، اضطر الآلاف من السكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى النزوح من منازلهم مع اشتعال حرائق الغابات في مساحات واسعة من هذه الغابات.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني الخميس- أن حوالي 2400 شخص في مقاطعة بلاسر و4200 شخص في مقاطعة نيفادا غادروا منازلهم بعد أن اندلع الحريق على مساحة 1400 فدان.

وقد تم إنشاء مراكز الإجلاء وتحويل مدينة للملاهي إلى مأوى للحيوانات الأليفة.