وزيرة الثقافة تنيب خالد عبد الجليل لحضور جنازة دلال عبد العزيز

أنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل مستشارها لشئون السينما؛ لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وصلاة الجنازة عليها والتي تقام مراسمها عقب ظهر اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث حالت ظروف العمل دون وجودها محافظة القاهرة.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد وافتها المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

وكان عبد الجليل قد أثني على ما قدمته الفنانة القديرة من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وكذلك ما عرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

وظلت دلال عبد العزيز ماكثة داخل المستشفى أكثر من 3 أشهر داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بمصر الجديدة، منذ إصابتها بفيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات خطيرة، وأثار قلق محبيها وجمهورها عليها طيلة هذه الفترة.

ودلال عبدالعزيز مواليد 1960، تخرجت في كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل.

ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وكانت بداية دلال عبدالعزيز الفنية 1977، حيث شاركت في مسلسل "بنت الأيام" الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش.

وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية "أهلًا يا دكتور" عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبدالعزيز في حوالي 200 عمل فني في السينما والمسرح والتليفزيون، وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان 2021.