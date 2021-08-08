دراسة: سلوك الزرافات أكثر تعقيدا بكثير مما كان يعتقد سابقا

تشتهر الفيلة بسلوكياتها الاجتماعية الظاهرة للغاية وإحساسها القوي فيما يتعلق بالعائلة، لكن باحثين بريطانيين أثبتوا أن الزرافات مساوية في الواقع للفيلة في عاداتهم المعقدة.



وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهرت دراسة نشرتها جامعة بريستول مؤخرا أن الهيكل الاجتماعي لهذه الحيوانات العملاقة الآكلة للعشب هو في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير مما كان يعتقد سابقا.



وذكرت الدراسة أن الشبكة الاجتماعية للزرافات تتسم بوجود روابط قوية بين الإناث و ذريتهن و ذلك حتى بعد مرحلة الإنجاب، حيث تساعد "جدة الزرافات" في رعاية الزرافات الأصغر بجيلين.



ويقول المؤلفون إن اكتشاف وجود ارتباطات هيكلية معقدة و متعددة الطبقات يتناقض مع الاعتقاد القائم منذ زمن بعيد بأن الزرافات ليس لها بنية اجتماعية.



وتقول زو ميلر، المؤلفة المشاركة للدراسة المنشورة في المجلة البريطانية المختصة بهذا الشأن "مامل ريفيو" :"إنه لمن المدهش أن مثل هذه الأنواع الأفريقية الشهيرة و العملاقة و الجذابة كان هناك سوء فهم لها لفترة طويلة".



ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل البريطانية”، أعربت ميلر عن أملها في أن يساعد عملها في إعادة تشكيل صورة للزرافة بصفتها مخلوق ذكي و اجتماعي، و بذلك تساهم في بقائها على المدى الطويل.



وحسبما أفادت تقارير للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فقد انخفض عدد الزرافات بنسبة تكاد تصل إلى 40 % خلال الثلاثين عاما الماضية. و يأتي ذلك في المجموع، هناك أقل من 70 ألف زرافة من جميع أنواعها موجودة في البرية - و أن أعدادها آخذة في الانخفاض. و لذلك قامت المنظمة برفع مستوى التهديد الذي تتعرض له تلك المجترات العملاقة من "معرض لخطر الانقراض" إلى "قريب من خطر الإنقراض" في عام .2016