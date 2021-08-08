اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا

تدرس الياباني ما إذا كان ينبغي لها أن تعطي جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا العام المقبل.



ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مسئولين - لم تسمهم - قولهم إنه بدافع من احتمال تضاؤل ​​فعالية اللقاح بمرور الوقت والحاجة إلى التعامل مع سلالات الفيروس شديدة العدوى، ستواصل الحكومة الدراسة أثناء محاولة تأمين إمدادات لا تقل عن 200 مليون جرعة العام المقبل.



وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستصل إلى قرار بشأن هذه المسألة بعد الأخذ في الاعتبار عدد الاصابات بالفيروس وكيف تتعامل الحكومات الأخرى مع الجرعات المعززة المضادة لكورونا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.