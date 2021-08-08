نيو ساوث ويلز تسجل 262 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب حالة وفاة واحدة.



وذكرت صحيفة بريسبان تايمز الأسترالية أن ولاية نيو ساوث ويلز سجلت 262 حالة انتقال محلي للعدوى بالإضافة إلى فرض الإغلاق الشديد على 12 ضاحية.



وسجلت الولاية وفاة امرأة ثمانينية لم تحصل على اللقاح. وكانت المرأة تقيم دار لرعاية المسنين وتوفيت في مستشفى رويال برنس ألفريد بسبب كورونا.



وقالت رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان "كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، فإن الأرقام تقفز قليلاً، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى تقليل هذه الأرقام. إنني أحث الجميع على الإلتزام بالقواعد والنصائح الصحية وعدم الخروج من المنزل إلا إذا كان ليس هناك سبيل أخر".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.