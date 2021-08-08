شيكابالا.. فخر برج الحوت ماذا يكشف طالعه الفترة القادمة؟

استطاع النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، أن يسطر اسمه ضمن أساطير القلعة البيضاء، فلن تجد عاشق لنادي الزمالك لا يحب الفهد الأسمر الذي نبغ وسطع نجمه داخل جدران نادي الزمالك.

شيكابالا من النجوم القلائل في الكرة المصرية التي جمعت بين حب الجمهور واللعب الجيد، فبمجرد رؤية الكرة بين قدميه تستمتع العين بالمهارة و"الفن والهندسة".

مؤخرًا استطاع أن يستعيد من مستواه الغائب، وأصبح من اللاعبين الذين لا غنى عنهم بقائمة نادي الزمالك، خاصة في المباريات الأخيرة بالدوري، والتي ينافس القطبين على حصد اللقب.

وبعيدًا عن فنيات الفهد الأسمر، نستعرض حظوظ اللاعب شيكابالا وفقًا لبرجه، خلال الفترة القادمة، حسبما ذكرت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

شيكابالا.. "والله بحبك موت يا برج الحوت"

شيكابالا

ينتمى لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لمواليد برج الحوت، والذي ينتمي للأبراج المائية، والتي يتسم أصحابها بالحساسية الشديدة، والعاطفة الزائدة، فهم دائمًا ما يتأثرون بالأحداث والمواقف.

كما أن من صفات برج الحوت، أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ومن سلبيات مواليد الأبراج المائية، والتي ينتمي إليها برج الحوت، أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء، وهذا ما نراه في الفهد الأسمر.

طالع شيكابالا.. "تعثرات في البداية ثم النجاح في النهاية"

شيكابالا

وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية، أن مواليد برج الحوت، يعانون من بعض التعثرات خلال الفترة القادمة، ولكن في النهاية النجاح وتحقيق الهدف.

ويسعى شيكابالا في تحقيق بطولة الدوري من نادي الزمالك، فمن المحتمل أن يهتز أداء النجم الزمالكاوي، ولكن في النهاية يتألق مع الفريق.

كما أن العلاقات الاجتماعية تشهد المزيد من النجاح، فدائمًا ما يكونوا أصحاب برج الحوت مصدرًا لسعادة الآخرين، وهذا ما ينتظره عشاق نادي الزمالك.