كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية خلال 3 أشهر

أكدت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد حدوث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية، وهي أول حالة من هذا المرض الفتاك الذي يصيب الحيوانات منذ ثلاثة أشهر تقريبا.



وذكرت الوزارة أن الخنازير في مزرعة بمقاطعة جانج وون أصيبت بالمرض القاتل الذي يصب الحيوانات، مما دفع السلطات إلى إعدام الحيوانات بالمزرعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وأصدرت السلطات الكورية حظرا بمنع الانتقال على منشآت الثروة الحيوانية في مقاطعة جانجوون ومقاطعة كيونج جي لمدة 48 ساعة.



ودعا رئيس الوزراء كيم بو كيوم السلطات الصحية إلى بذل أقصى الجهود لاحتواء انتشار المرض بسرعة.

و علي صعيد آخر ، سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 210 آلاف و956 شخصا، وفقا لما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب الكورية الجنوبية) - على نسختها الإنجليزية - أن البلاد شهدت 5 حالات وفاة جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2121.



وتعافى من المرض 1214 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 185 ألفا و5 حالات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.